Рууд завоевал второй титул ATP, обыграв Шаповалова в финале турнира в Женеве

Норвежский теннисист Каспер Рууд стал победителем турнира категории ATP-250 в Женеве (Швейцария). Это второй в карьере титул Рууда на уровне ATP.

В решающем поединке Рууд (3) в двух сетах обыграл канадского теннисиста с русскими корнями Дениса Шаповалова (2) со счётом 7:6 (8:6), 6:4. Встреча продлилась 1 час 41 минуту.

Рууд 4 раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 5. На счету Шаповалова — 8 эйсов, 5 двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта.

За победу в соревнованиях Рууд получит более € 41 тыс. призовых и 250 рейтинговых очков. Это позволит 22-летнему норвежцу подняться на 16-ю позицию в рейтинге ATP, что станет его высшим достижением на данный момент.