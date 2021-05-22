Рууд завоевал второй титул ATP, обыграв Шаповалова в финале турнира в Женеве
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Норвежский теннисист Каспер Рууд стал победителем турнира категории ATP-250 в Женеве (Швейцария). Это второй в карьере титул Рууда на уровне ATP.
В решающем поединке Рууд (3) в двух сетах обыграл канадского теннисиста с русскими корнями Дениса Шаповалова (2) со счётом 7:6 (8:6), 6:4. Встреча продлилась 1 час 41 минуту.
Рууд 4 раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 5. На счету Шаповалова — 8 эйсов, 5 двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта.
За победу в соревнованиях Рууд получит более € 41 тыс. призовых и 250 рейтинговых очков. Это позволит 22-летнему норвежцу подняться на 16-ю позицию в рейтинге ATP, что станет его высшим достижением на данный момент.
Женева. Финал
22 мая 2021, суббота. 17:10 МСК
21
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
2 : 0
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|6
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15
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
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