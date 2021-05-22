«Не повторяйте это в домашних условиях». Федерер угодил мячом прямо между ног Монфиса

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер принял участие в забавном челлендже от француза Гаэля Монфиса и украинки Элины Свитолиной, которые обручились в начале апреля.

Задача Федерера состояла в том, чтобы не попасть мячом в стоящего у стенки Монфиса. Однако уже с третьего удара швейцарец угодил прямо между ног Монфиса, который даже скрутился от боли.

«Не повторяйте это в домашних условиях», — с улыбкой прокомментировала момент Свитолина.

Ролик пара выложил в своём общем «инстаграме». «Даже не знаю, что сказать. Чувствую, что я заслуживаю ещё одного шанса в этом челлендже. Я совершенно выбился из ритма. Простите, ребята», — написал Федерер в комментариях к посту.