Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Паула Бадоса стала чемпионкой турнира в Белграде после отказа Аны Конюх

Паула Бадоса стала чемпионкой турнира в Белграде после отказа Аны Конюх
Яна Метлёва
Комментарии

Испанская теннисистка Паула Бадоса выиграла первый в карьере титул WTA. Она стала чемпионкой турнира категории WTA-250 в Белграде (Сербия).

В решающем матче Бадоса сражалась с представительницей Хорватии Аной Конюх. Испанка взяла первый сет со счётом 6:2 и выиграла 2 гейма во втором, после чего Конюх решила покинуть корт.

Незавершённая встреча продлилась 46 минут. Бадоса два раза подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 7. На счету Конюх – ни одного эйса, 5 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.

Призовой фонд грунтовых соревнований в Белграде составил $ 235 238. За победу Бадоса получит более $ 29 тыс. и 280 рейтинговых очков. Таким образом, Паула поднимется на 10 строчек в рейтинге WTA и станет 34-й ракеткой мира.

Белград (ж). Финал
22 мая 2021, суббота. 19:10 МСК
Паула Бадоса
44
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса
Окончен
1 : 0
Rt
1 2 3
         
6 		2  
2 		0  
         
Ана Конюх
188
Хорватия
Ана Конюх
А. Конюх
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021