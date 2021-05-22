Паула Бадоса стала чемпионкой турнира в Белграде после отказа Аны Конюх

Испанская теннисистка Паула Бадоса выиграла первый в карьере титул WTA. Она стала чемпионкой турнира категории WTA-250 в Белграде (Сербия).
В решающем матче Бадоса сражалась с представительницей Хорватии Аной Конюх. Испанка взяла первый сет со счётом 6:2 и выиграла 2 гейма во втором, после чего Конюх решила покинуть корт.
Незавершённая встреча продлилась 46 минут. Бадоса два раза подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 7. На счету Конюх – ни одного эйса, 5 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.
Призовой фонд грунтовых соревнований в Белграде составил $ 235 238. За победу Бадоса получит более $ 29 тыс. и 280 рейтинговых очков. Таким образом, Паула поднимется на 10 строчек в рейтинге WTA и станет 34-й ракеткой мира.
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