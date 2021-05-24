Стало известно расписание выставочного турнира UTS4, где сыграет Даниил Медведев

Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев сегодня, 24 мая, стартует на выставочном турнире академии Муратоглу (Ницца, Франция) — Ultimate Tennis Showdown (UTS4).

Россиянин вошёл в первую группу участников и сегодня проведёт два матча — с итальянцем Фабио Фоньини и французом Корентеном Муте. Завтра Медведев сразится с американцем Тейлором Фритцем.

Отметим, что матчи UTS4 пройдут в особом формате: они будут состоять из четырёх партий длиной в восемь минут. Всего на каждую встречу выделят 45 минут.

Если отрыв в четверти составит более 10 очков — она заканчивается. Если игрок выигрывает первые три четверти — матч заканчивается. При счёте 2:2 играется решающая четверть, победителем которой становится тот, кто первым возьмёт два очка подряд. Кроме того, на этом турнире у игроков не будет второй подачи.

Действующим победителем турнира является итальянец Маттео Берреттини.