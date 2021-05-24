Стив Дарси — о Жераре Пике и Кубке Дэвиса: для меня это всё какая-то неудачная шутка

Бельгийский теннисист Стив Дарси высказался о реформах Кубка Дэвиса, инициатором которых был футболист «Барселоны» Жерар Пике.

«Для меня всё это какая-то неудачная шутка. На мой взгляд, они этим убили соревнования. Это уже не Кубок Дэвиса, а что-то другое. Конечно, это только вопрос денег. Жерар Пике вроде говорил, что сами игроки хотели перемен, но я не уверен, что это правда. Кубок Дэвиса — большая и важная часть истории тенниса. Возможно, некоторые игроки и просили перемен, но это лишь малая часть тура.

Старый формат турнира немного мешал, это правда. Но это ведь совершенно другие ощущения — ты играешь за свою страну, играешь вместе со своими друзьями, вы образовываете настоящую команду. Уникальные эмоции. Вы сражаетесь по всему миру, всегда полные стадионы, сумасшедшая атмосфера. Если ты не можешь выделить на это 5-6 недель в году, то это странно. Послушай, топовые теннисисты участвуют лишь в 10-15 турнирах в год, но при этом у них хватает сил играть выставочные турниры и зарабатывать таким образом деньги.

Они почему-то находят время, чтобы играть много выставочных матчей, ездить по разным странам. Они зарабатывают деньги. Ну, тогда так и скажи: «Я не хочу выступать в Кубке Дэвиса, мне надо заработать на выставочных турнирах». Так будет честно. Вместо этого в прессе ты жалуешься на бешеный график, а сам ездишь по выставкам», — приводит слова Дарси «Рейтинг Букмекеров».

Напомним, Пике является президентом компании Kosmos Tennis, руководящей Кубком Дэвиса вместе с ITF (Международная федерация тенниса). Формат 121-летнего командного соревнования был изменён в 2019 году.