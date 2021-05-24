Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Роман Сафиуллин победил в первом раунде квалификации «Ролан Гаррос»

Роман Сафиуллин победил в первом раунде квалификации «Ролан Гаррос»
Лидия Шейко
Комментарии

Российский теннисист Роман Сафиуллин одержал победу в первом раунде квалификации «Ролан Гаррос». В матче первого раунда он обыграл представителя Аргентины Гидо Андреоцци.

Для победы Сафиуллину потребовалось три сета. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:4, 6:1 в пользу россиянина. Продолжительность противостояния составила 2 часа 5 минут.

Сафиуллин выполнил шесть эйсов, допустил три двойные ошибки и использовал 4 из 9 брейк-пойнтов. Его соперник Андреоцци один раз подал навылет, совершил четыре двойные ошибки и реализовал 2 из 7 брейк-пойнтов.

В следующем раунде квалификации Сафиуллин сыграет с победителем встречи между Джейсоном Джангом из Тайваня и представителем Великобритании Лиамом Броди.

Новость по теме
Андрей Кузнецов обыграл Илью Ивашко в первом раунде квалификации на «Ролан Гаррос»
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021