Роман Сафиуллин победил в первом раунде квалификации «Ролан Гаррос»
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Российский теннисист Роман Сафиуллин одержал победу в первом раунде квалификации «Ролан Гаррос». В матче первого раунда он обыграл представителя Аргентины Гидо Андреоцци.
Для победы Сафиуллину потребовалось три сета. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:4, 6:1 в пользу россиянина. Продолжительность противостояния составила 2 часа 5 минут.
Сафиуллин выполнил шесть эйсов, допустил три двойные ошибки и использовал 4 из 9 брейк-пойнтов. Его соперник Андреоцци один раз подал навылет, совершил четыре двойные ошибки и реализовал 2 из 7 брейк-пойнтов.
В следующем раунде квалификации Сафиуллин сыграет с победителем встречи между Джейсоном Джангом из Тайваня и представителем Великобритании Лиамом Броди.
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