Новак Джокович вышел на пятое место по количеству побед в Открытой эре

Первая ракетка мира серб Новак Джокович, обыгравший во втором круге турнира в Белграде немца Матса Мораинга со счётом 6:2, 7:6 (7:4), одержал свою 951-ю победу в карьерe. По этому показателю он вышел на пятое место в Открытой эре, сравнявшись с аргентинцем Гильермо Виласом, сообщает официальный сайт тура.
В первую пятёрку входят:
1. Джимми Коннорс — 1274 победы.
2. Роджер Федерер — 1243.
3. Иван Лендл — 1068.
4. Рафаэль Надаль — 1022.
5. Новак Джокович и Гильермо Вилас — 951.
«Благодаря победе я сумел вписать своё имя в книгу исторических рекордов. Конечно, я очень рад находиться в одной категории с Виласом и другими легендарными игроками», — сказал Джокович.
В следующем раунде соревнований Джокович сыграет с представителем Аргентины Федерико Корией.
- 26 мая 2021
-
09:14
-
00:47
-
00:21
-
00:11
- 25 мая 2021
-
22:11
-
21:01
-
20:02
-
19:17
-
19:04
-
18:50
-
18:39
-
18:26
-
17:50
-
17:45
-
17:34
-
17:16
-
17:06
-
16:53
-
15:47
-
15:04
-
14:47
-
14:11
-
13:20
-
13:07
-
11:28
-
10:26
-
10:04
-
01:12
-
00:42
- 24 мая 2021
-
23:51
-
22:55
-
22:29
-
22:13
-
21:41
-
21:06