Новак Джокович вышел на пятое место по количеству побед в Открытой эре

Первая ракетка мира серб Новак Джокович, обыгравший во втором круге турнира в Белграде немца Матса Мораинга со счётом 6:2, 7:6 (7:4), одержал свою 951-ю победу в карьерe. По этому показателю он вышел на пятое место в Открытой эре, сравнявшись с аргентинцем Гильермо Виласом, сообщает официальный сайт тура.

В первую пятёрку входят:

1. Джимми Коннорс — 1274 победы.

2. Роджер Федерер — 1243.

3. Иван Лендл — 1068.

4. Рафаэль Надаль — 1022.

5. Новак Джокович и Гильермо Вилас — 951.

«Благодаря победе я сумел вписать своё имя в книгу исторических рекордов. Конечно, я очень рад находиться в одной категории с Виласом и другими легендарными игроками», — сказал Джокович.

В следующем раунде соревнований Джокович сыграет с представителем Аргентины Федерико Корией.