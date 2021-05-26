Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Новак Джокович вышел на пятое место по количеству побед в Открытой эре

Новак Джокович вышел на пятое место по количеству побед в Открытой эре
Антон Шебика
Комментарии

Первая ракетка мира серб Новак Джокович, обыгравший во втором круге турнира в Белграде немца Матса Мораинга со счётом 6:2, 7:6 (7:4), одержал свою 951-ю победу в карьерe. По этому показателю он вышел на пятое место в Открытой эре, сравнявшись с аргентинцем Гильермо Виласом, сообщает официальный сайт тура.

В первую пятёрку входят:
1. Джимми Коннорс — 1274 победы.
2. Роджер Федерер — 1243.
3. Иван Лендл — 1068.
4. Рафаэль Надаль — 1022.
5. Новак Джокович и Гильермо Вилас — 951.

«Благодаря победе я сумел вписать своё имя в книгу исторических рекордов. Конечно, я очень рад находиться в одной категории с Виласом и другими легендарными игроками», — сказал Джокович.

В следующем раунде соревнований Джокович сыграет с представителем Аргентины Федерико Корией.

Новость по теме
Новак Джокович с победы стартовал на турнире в Белграде-2
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021