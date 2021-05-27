Крис Эверт включила Арину Соболенко в число главных фаворитов на «Ролан Гаррос»

18-кратная победительница турниров «Большого шлема» в одиночном разряде американка Крис Эверт назвала фаворитов предстоящего Открытого чемпионата Франции.

«Думаю, главными фаворитами являются Эшли Барти, Ига Свёнтек и Арина Соболенко. Поменьше шансов у Серены Уильямс и Коко Гауфф. Все говорят, что Коко — будущее тенниса, но, если судить по последним неделям, она — это уже настоящее. Гауфф может подарить несколько сенсаций, если ей повезёт с жеребьёвкой.

Эшли Барти доминировала на грунте, пока не получила травму. Больше всего меня удивляет Соболенко. Она стала новым игроком. Никогда не думала, что она будет доминировать на грунте и так быстро добьётся успеха. Она стала лучше контролировать ситуацию на корте и добилась большей стабильности в ударах. Арина стала лучше принимать решения.



Я думала, что у Иги будут сложности второго сезона на грунте, но она набрала лучшую форму и становится всё сильнее. Вижу, как в ней горит огонь. Вижу жажду в её глазах. Она готова к вызовам. Думаю, она вновь выиграет «Ролан Гаррос», — цитирует Эверт Tennis Head.