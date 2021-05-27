Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Крис Эверт включила Арину Соболенко в число главных фаворитов на «Ролан Гаррос»

Крис Эверт включила Арину Соболенко в число главных фаворитов на «Ролан Гаррос»
Антон Шебика
Комментарии

18-кратная победительница турниров «Большого шлема» в одиночном разряде американка Крис Эверт назвала фаворитов предстоящего Открытого чемпионата Франции.

«Думаю, главными фаворитами являются Эшли Барти, Ига Свёнтек и Арина Соболенко. Поменьше шансов у Серены Уильямс и Коко Гауфф. Все говорят, что Коко — будущее тенниса, но, если судить по последним неделям, она — это уже настоящее. Гауфф может подарить несколько сенсаций, если ей повезёт с жеребьёвкой.

Эшли Барти доминировала на грунте, пока не получила травму. Больше всего меня удивляет Соболенко. Она стала новым игроком. Никогда не думала, что она будет доминировать на грунте и так быстро добьётся успеха. Она стала лучше контролировать ситуацию на корте и добилась большей стабильности в ударах. Арина стала лучше принимать решения.

Я думала, что у Иги будут сложности второго сезона на грунте, но она набрала лучшую форму и становится всё сильнее. Вижу, как в ней горит огонь. Вижу жажду в её глазах. Она готова к вызовам. Думаю, она вновь выиграет «Ролан Гаррос», — цитирует Эверт Tennis Head.

Новость по теме
Елена Веснина не сумела вылететь в Париж на «Ролан Гаррос»
«Не хочу быть ни 5-й, ни 10-й. Только первой!» Забавные истории из детства Арины Соболенко «Не хочу быть ни 5-й, ни 10-й. Только первой!» Забавные истории из детства Арины Соболенко
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021