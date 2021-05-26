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Елена Веснина не сумела вылететь в Париж на «Ролан Гаррос»

Елена Веснина не сумела вылететь в Париж на «Ролан Гаррос»
Виталий Весёлый
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Российская теннисистка Елена Веснина рассказала о трудностях с вылетом на «Ролан Гаррос».

«Сегодня собирались вылетать в Париж на «Ролан Гаррос», и где-то за два часа до вылета приходит сообщение от Air France: «Извините за беспокойство, но ваш рейс перенесён на завтра».

А последний день въезда для участников турнира – это именно четверг. То есть мне придётся лететь завтра, в крайний день, разрешённый для вылета игроков.

Такой у меня получился день. Два часа в пробке в аэропорт, и теперь два обратно. Класс», – сказала Веснина в «сториз» своего «Инстаграма».

Открытый чемпионат Франции состоится с 30 мая по 13 июня. Ранее Горан Иванишевич, тренер первой ракетки мира, серба Новака Джоковича назвал испанца Рафаэля Надаля фаворитом турнира.

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