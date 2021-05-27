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Елена Веснина назвала теннисистку, в паре с которой сыграет на «Ролан Гаррос»

Елена Веснина назвала теннисистку, в паре с которой сыграет на «Ролан Гаррос»
Лидия Шейко
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Российская теннисистка Елена Веснина ответила на вопросы подписчиков в «сториз» своего «инстаграма».

На вопрос «С кем будешь играть в паре на «Ролан Гаррос»?» Веснина ответила: «С Вероникой Кудерметовой».

«Какой ты герой из сериала «Друзья»?». «Точно не Фиби и не Росс. Что-то между Рейчел и Моникой», — написала Елена.

Многие высказывались по поводу отмены вчерашнего рейса в Париж, на котором Веснина должна была прилететь на «Ролан Гаррос». Однако рейс был перенесён на четверг — последний день въезда для участников турнира.

«В среду лунное затмение, бог уберёг. Удачи на «Ролан Гаррос»!» — подбодрил теннисистку подписчик. Веснина прокомментировала: «Всё, что ни делается, — к лучшему! Мой девиз по жизни. Спасибо!»

Другой пользователь написал: «Значит, на «Ролан Гаррос» будет что-то интересное, всё не просто так». Спортсменка поддержала мысль: «Очень надеюсь на это. Спасибо за поддержку».

«Лена, жизнь порой подкидывает испытания, рушит планы — важно самообладание и действовать!». «Согласна с вами. Все испытания даются нам по силам. А как мы выйдем из трудной ситуации, уже наш выбор и путь. Спасибо!» — подытожила Веснина.

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