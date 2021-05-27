Александрова уступила в четвертьфинале турнира в Страсбурге

Российская теннисистка Екатерина Александрова, посеянная на турнире категории WTA-250 в Страсбурге (Франция) под третьим номером, уступила в четвертьфинальном поединке.



Соперницей 33-й ракетки мира была представительница Чехии Барбора Крейчикова. Матч завершился в двух сетах со счётом 7:6 (7:4), 6:1 в пользу чешской теннисистки. Встреча продолжалась 1 час 41 минуту.



На счету Александровой 4 эйса, пять двойных ошибок и единственный реализованный брейк-пойнт из пяти попыток. Крейчикова совершила четыре подачи навылет, три двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из пяти.



В полуфинале чешская теннисистка сыграет с победительницей матча между Юле Нимайер (Германия) – Аранча Рус (Нидерланды).



Действующей чемпионкой турнира в Страсбурге является украинка Элина Свитолина. В прошлогоднем финале она обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счётом в трех сетах 6:4, 1:6, 6:2.