Александрова уступила в четвертьфинале турнира в Страсбурге

Российская теннисистка Екатерина Александрова, посеянная на турнире категории WTA-250 в Страсбурге (Франция) под третьим номером, уступила в четвертьфинальном поединке.
Соперницей 33-й ракетки мира была представительница Чехии Барбора Крейчикова. Матч завершился в двух сетах со счётом 7:6 (7:4), 6:1 в пользу чешской теннисистки. Встреча продолжалась 1 час 41 минуту.
На счету Александровой 4 эйса, пять двойных ошибок и единственный реализованный брейк-пойнт из пяти попыток. Крейчикова совершила четыре подачи навылет, три двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из пяти.
В полуфинале чешская теннисистка сыграет с победительницей матча между Юле Нимайер (Германия) – Аранча Рус (Нидерланды).
Действующей чемпионкой турнира в Страсбурге является украинка Элина Свитолина. В прошлогоднем финале она обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счётом в трех сетах 6:4, 1:6, 6:2.
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