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Александрова уступила в четвертьфинале турнира в Страсбурге

Александрова уступила в четвертьфинале турнира в Страсбурге
Никита Паглазов
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Российская теннисистка Екатерина Александрова, посеянная на турнире категории WTA-250 в Страсбурге (Франция) под третьим номером, уступила в четвертьфинальном поединке.

Соперницей 33-й ракетки мира была представительница Чехии Барбора Крейчикова. Матч завершился в двух сетах со счётом 7:6 (7:4), 6:1 в пользу чешской теннисистки. Встреча продолжалась 1 час 41 минуту.

На счету Александровой 4 эйса, пять двойных ошибок и единственный реализованный брейк-пойнт из пяти попыток. Крейчикова совершила четыре подачи навылет, три двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из пяти.

В полуфинале чешская теннисистка сыграет с победительницей матча между Юле Нимайер (Германия) – Аранча Рус (Нидерланды).

Действующей чемпионкой турнира в Страсбурге является украинка Элина Свитолина. В прошлогоднем финале она обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счётом в трех сетах 6:4, 1:6, 6:2.

Страсбург. 1/4 финала
27 мая 2021, четверг. 16:05 МСК
Барбора Крейчикова
38
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6  
6 4 		1  
         
Екатерина Александрова
33
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
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