Организаторы «Мастерса» в Цинциннати объявили о турнире без ограничений по зрителям

Организаторы турнира «Мастерс» в Цинциннати объявили, что в этом году планируют провести турнир без ограничений по количеству зрителей на трибунах.



«Следуя указаниям местных властей, мы с нетерпением ждём возвращения болельщиков. Болельщики привносят столько энергии и волнения в наше мероприятие, что мы очень скучали по ним в прошлом году», — сообщила главный операционный директор турнира Кэти Хаас в заявлении на официальном сайте турнира.



Напомним, в 2020 году турнир в Цинциннати проводился без присутствия болельщиков на трибунах. В женском разряде победу одержала представительница Беларуси Виктория Азаренко (Наоми Осака отказалась от участия в финале из-за травмы). В мужском турнире титул выиграл серб Новак Джокович, обыгравший в финале канадца Милоша Раонича со счётом 1:6, 6:3, 6:4.