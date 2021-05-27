Организаторы «Мастерса» в Цинциннати объявили о турнире без ограничений по зрителям

Организаторы турнира «Мастерс» в Цинциннати объявили, что в этом году планируют провести турнир без ограничений по количеству зрителей на трибунах.
«Следуя указаниям местных властей, мы с нетерпением ждём возвращения болельщиков. Болельщики привносят столько энергии и волнения в наше мероприятие, что мы очень скучали по ним в прошлом году», — сообщила главный операционный директор турнира Кэти Хаас в заявлении на официальном сайте турнира.
Напомним, в 2020 году турнир в Цинциннати проводился без присутствия болельщиков на трибунах. В женском разряде победу одержала представительница Беларуси Виктория Азаренко (Наоми Осака отказалась от участия в финале из-за травмы). В мужском турнире титул выиграл серб Новак Джокович, обыгравший в финале канадца Милоша Раонича со счётом 1:6, 6:3, 6:4.
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