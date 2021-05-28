Матс Виландер: у Циципаса форхенд лучше, чем у Федерера, Надаля и Джоковича

Бывший шведский теннисист, а ныне эксперт Евроспорта Матс Виландер сравнил уровень и технику игроков первой тройки и остальных.
«На самом деле Стефанос Циципас мне нравится больше, и у него есть форхенд, который лучше, чем у Роджера (Федерера. — Прим. «Чемпионата»), лучше, чем у Рафы (Надаля. — Прим. «Чемпионата»), лучше, чем у Новака (Джоковича. — Прим. «Чемпионата»). Дело не в самом ударе, а в том, что он хочет отбить мяч как можно раньше, он готов ударить по нему и выйти вперёд, а эти ребята никогда этого не делали. Он представляет совершенно другой стиль тенниса в моих глазах, потому что он всегда готов идти вперёд. Уровень очень похож.
Никогда ещё остальные игроки не были так близки к первой тройке. Опять же, три из пяти сетов означают, что Рафа выполняет удары с бэкхенда здесь и там, а Новак делает дропшоты. Поэтому я думаю, что опыт пяти сетов делает Рафу и Новака менее подверженными панике, и поскольку они такие великие спортсмены, они могут бегать по пять часов в возрасте старше тридцати лет.
Уровень тенниса стал намного выше. Я думаю, вы могли видеть это на примере Александра Зверева. Когда он отлично подаёт, то достаточно хорош, чтобы играть на равных с Надалем и Джоковичем. У него есть оружие, которого нет у Рафы и Новака. Или Маттео Берреттини — когда он хорошо подаёт, у него есть эта подача и форхенд, а когда он бьёт этим форхендом, не так много игроков могут с ним справиться», — цитирует Виландера Tennis Head.
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