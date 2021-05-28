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Борис Беккер назвал своих фаворитов среди женщин на «Ролан Гаррос»

Борис Беккер назвал своих фаворитов среди женщин на «Ролан Гаррос»
Лидия Шейко
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Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немец Борис Беккер назвал своих фаворитов среди женщин на "Ролан Гаррос".

«Я бы начал с Эшли Барти, у которой получается ещё один очень сильный и последовательный год, она уже выиграла в Майами и Штутгарте. Затем, конечно, у меня идёт Ига Свёнтек, которая приезжает в Париж в качестве действующего чемпиона и уже выиграла в Риме.

Лично мне также очень нравится игра Арины Соболенко. Несмотря на то что грунт не является её самой сильной поверхностью, она может хорошо сыграть там. Наоми Осака — это всегда сила, с которой нужно считаться, хотя грунт, безусловно, является её самой слабой поверхностью, и в этом году она ещё не добилась лучших результатов», — приводит слова Беккера Eurosport.co.uk.

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