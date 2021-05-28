Медведев высказался об отказе Осаки от общения с журналистами во время «Ролан Гаррос»

Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался об отказе японки Наоми Осаки от общения с журналистами во время «Ролан Гаррос».
«Я уважаю любое мнение. Но это не значит, что я должен с ним соглашаться. Неважно, кто это — Бенуа Пэр, Наоми Осака или Ник Кирьос. Хочу сказать, что понимаю, почему она это делает. Я уважаю её мнение.
Говоря о себе, отмечу, что у меня никогда не было проблем со СМИ даже в тяжёлые моменты карьеры. Можно сказать, что я не встречал журналиста, который хотел бы каким-то образом на меня напасть, понимаете?
К примеру, все мы знаем, что я мало выигрываю на грунте и порой бываю очень эмоционален по этому поводу. Но в моей истории не было ни одного журналиста, который прямо сказал бы мне: «Значит, ты не должен здесь играть», если бы услышал такое, я бы ответил: «Ты не вправе мне такое говорить».
Я не испытывал подобного давления. Конечно, в социальных сетях много ненависти, особенно к теннисистам, вероятно, из-за ставок и прочего. Думаю, это большая составляющая того давления на психику, но, честно говоря, я не использую свои соцсети слишком часто, особенно после того, как стал популярным.
Возвращаясь к журналистике, повторюсь, у меня нет проблем. Всегда стараюсь приходить на пресс-конференции и с плохим, и с хорошим настроением. Мне кажется, иногда разговор с вами, ребята, даже повышает мне настроение», — приводит слова Медведева пресс-служба «Ролан Гаррос».
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