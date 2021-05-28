«Общение с прессой — обязательство профессионального атлета». В WTA оценили решение Осаки

Пресс-служба WTA оценила отказ японской теннисистки Наоми Осаки от общения с прессой во время «Ролан Гаррос».

«Для WTA и любого человека психологическое здоровье всегда стоит на первом месте. Мы располагаем командой профессионалов и системой поддержки, которые заботятся о психическом и эмоциональном здоровье, а также благополучии наших спортсменов.

WTA приветствует диалог с Наоми (и другими игроками) для обсуждения форматов, которые могут помочь спортсменам справиться с психологическим давлением и позволят нам выполнять наши обязанности перед болельщиками и общественностью.

Профессиональные атлеты имеют обязательство перед своим спортом и болельщиками – общаться с прессой и обсуждать ход турнира, чтобы делиться своей точкой зрения и рассказывать свою историю», — приводит слова пресс-службы WTA журналист Кристофер Клэри в своём «твиттере».

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