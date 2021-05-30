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Веснина: в Париже лишь неделю назад открыли кафе — кажется, французы готовы там ночевать

Веснина: в Париже лишь неделю назад открыли кафе — кажется, французы готовы там ночевать
Виталий Весёлый
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Российская теннисистка Елена Веснина поделилась впечатлениями от пребывания в Париже, куда она приехала для участия в Открытом чемпионате Франции.

«В Париже только неделю назад открыли кафе и террасы. Французы теперь готовы ночевать, мне кажется, в этих кафе», — подписала Елена фото, которое она разместила в «сториз» своего «Инстаграма».

Фото: https://www.instagram.com/vesnushka86/

Открытый чемпионат Франции пройдёт с 30 мая по 13 июня. Его действующей чемпионкой является полячка Ига Свёнтек. В финале она обыграла американку Софью Кенин — 6:4, 6:1. В основную сетку женского одиночного разряда в этом розыгрыше соревнований напрямую по рейтингу попало 10 представительниц России. На трибунах стадиона «Ролан Гаррос» могут присутствовать зрители. Арены могут быть заполнены не более чем на 35% от возможной вместимости, при этом за день на стадион разрешено прийти не более чем 5000 болельщиков.

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