Веснина: в Париже лишь неделю назад открыли кафе — кажется, французы готовы там ночевать

Российская теннисистка Елена Веснина поделилась впечатлениями от пребывания в Париже, куда она приехала для участия в Открытом чемпионате Франции.
«В Париже только неделю назад открыли кафе и террасы. Французы теперь готовы ночевать, мне кажется, в этих кафе», — подписала Елена фото, которое она разместила в «сториз» своего «Инстаграма».
Фото: https://www.instagram.com/vesnushka86/
Открытый чемпионат Франции пройдёт с 30 мая по 13 июня. Его действующей чемпионкой является полячка Ига Свёнтек. В финале она обыграла американку Софью Кенин — 6:4, 6:1. В основную сетку женского одиночного разряда в этом розыгрыше соревнований напрямую по рейтингу попало 10 представительниц России. На трибунах стадиона «Ролан Гаррос» могут присутствовать зрители. Арены могут быть заполнены не более чем на 35% от возможной вместимости, при этом за день на стадион разрешено прийти не более чем 5000 болельщиков.
- 30 мая 2021
-
14:53
-
14:39
-
14:29
-
14:29
-
14:08
-
13:49
-
13:43
-
13:04
-
12:36
-
12:16
-
11:32
-
11:23
-
10:57
-
10:45
-
10:15
-
10:06
-
09:44
-
09:38
-
00:41
-
00:00
- 29 мая 2021
-
23:24
-
22:43
-
21:59
-
20:42
-
20:13
-
19:16
-
18:28
-
18:09
-
17:53
-
17:19
-
16:39
-
16:37
-
16:28
-
16:02
-
15:06