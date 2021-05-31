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Екатерина Александрова опустилась на одну строчку в рейтинге WTA

Екатерина Александрова опустилась на одну строчку в рейтинге WTA
Антон Шебика
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В обновлённом рейтинге WTA от 31 мая российская теннисистка Екатерина Александрова опустилась на 34-ю строчку. В первой десятке изменений не произошло.

Рейтинг WTA. 31 мая
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 10 175.
2 (2). Наоми Осака (Япония) — 7461.
3 (3). Симона Халеп (Румыния) — 6520.
4 (4). Арина Соболенко (Беларусь) — 6195.
5 (5). Софья Кенин (США) — 5865.
6 (6). Элина Свитолина (Украина) — 5835.
7 (7). Бьянка Андрееску (Канада) — 5325.
8 (8). Серена Уильямс (США) — 4821.
9 (9). Ига Свёнтек (Польша) — 4435.
10 (10). Каролина Плишкова (Чехия) — 4345.
...
30 (30). Вероника Кудерметова (Россия) — 2160...
32 (32). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2070.
34 (33). Екатерина Александрова (Россия) — 1940...
37 (36). Дарья Касаткина (Россия) — 1800...
40 (40). Светлана Кузнецова (Россия) — 1692...
77 (77). Анна Блинкова (Россия) — 1068.
78 (78). Анастасия Потапова (Россия) — 1061...
88 (88). Варвара Грачёва (Россия) — 879...
96 (96). Вера Звонарёва (Россия) — 847...
100 (100). Маргарита Гаспарян (Россия) — 826.

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