Екатерина Александрова опустилась на одну строчку в рейтинге WTA

В обновлённом рейтинге WTA от 31 мая российская теннисистка Екатерина Александрова опустилась на 34-ю строчку. В первой десятке изменений не произошло.



Рейтинг WTA. 31 мая

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 10 175.

2 (2). Наоми Осака (Япония) — 7461.

3 (3). Симона Халеп (Румыния) — 6520.

4 (4). Арина Соболенко (Беларусь) — 6195.

5 (5). Софья Кенин (США) — 5865.

6 (6). Элина Свитолина (Украина) — 5835.

7 (7). Бьянка Андрееску (Канада) — 5325.

8 (8). Серена Уильямс (США) — 4821.

9 (9). Ига Свёнтек (Польша) — 4435.

10 (10). Каролина Плишкова (Чехия) — 4345.

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30 (30). Вероника Кудерметова (Россия) — 2160...

32 (32). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2070.

34 (33). Екатерина Александрова (Россия) — 1940...

37 (36). Дарья Касаткина (Россия) — 1800...

40 (40). Светлана Кузнецова (Россия) — 1692...

77 (77). Анна Блинкова (Россия) — 1068.

78 (78). Анастасия Потапова (Россия) — 1061...

88 (88). Варвара Грачёва (Россия) — 879...

96 (96). Вера Звонарёва (Россия) — 847...

100 (100). Маргарита Гаспарян (Россия) — 826.