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Свитолина опустилась на 10-ю строчку в чемпионской гонке WTA, Кудерметова — 8-я

Свитолина опустилась на 10-ю строчку в чемпионской гонке WTA, Кудерметова — 8-я
Антон Шебика
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В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 31 мая американка Джессика Пегула обошла украинку Элину Свитолину и заняла девятую сточку. Лучшая из россиянок Вероника Кудерметова занимает восьмую позицию.

Чемпионская гонка WTA. 31 мая
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 3311.
2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) — 2527.
3 (3). Наоми Осака (Япония) — 2466.
4 (4). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 2085.
5 (5). Ига Свёнтек (Польша) — 1955.
6 (6). Дженнифер Брэйди (США) — 1678.
7 (7). Элисе Мертенс (Бельгия) — 1577.
8 (8). Вероника Кудерметова (Россия) — 1522.
9 (10). Джессика Пегула (США) — 1317.
10 (9). Элина Свитолина (Украина) — 1316.
...
18 (17). Дарья Касаткина (Россия) — 1057...
26 (26). Екатерина Александрова (Россия) — 812...
34 (34). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 598...
40 (39). Вера Звонарёва (Россия) — 495...
49 (48). Анастасия Потапова (Россия) — 446...
56 (56). Маргарита Гаспарян (Россия) — 388...
59 (59). Светлана Кузнецова (Россия) — 372...
72 (72). Людмила Самсонова (Россия) — 306...
83 (83). Анастасия Гасанова (Россия) — 235...
85 (85). Камилла Рахимова (Россия) — 221...
92 (91). Анна Калинская (Россия) — 198.

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