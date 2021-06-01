Бывшая первая ракетка мира Мартина Навратилова отреагировала на снятие Наоми Осаки с «Ролан Гаррос» из-за бойкотирования общения с прессой.

«Мне так грустно из-за Наоми Осаки. Я искренне надеюсь, что с ней всё будет в порядке. Как спортсменов, нас учат заботиться о своём теле, и, возможно, ментальный и эмоциональный аспект не получает должного внимания. Речь идёт не только о том, проводить или не проводить пресс-конференцию. Удачи Наоми — мы все с тобой.

Слава Наоми Осаке за то, что она так заботится о других игроках. В то время как она пыталась улучшить ситуацию для себя и других, она непреднамеренно сделала её ещё хуже. Надеюсь, что это решение, как бы жестоко оно ни было, позволит ей начать выздоравливать и заботиться о себе", — написала Навратилова в своём "Твиттере".