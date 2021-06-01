Губерниев назвал «странным» решение отстранить комментатора за слова о Серене Уильямс

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался об отстранении от работы бельгийского комментатора Формулы-1 Марка Дуэса за оскорбительные высказывания в адрес 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема» американки Серены Уильямс.
Напомним, Дуэс, узнав о том, что Уильямс доверили встречать гонщиков на финише с клетчатым флагом, сказал: «Серена Уильямс сегодня будет размахивать чем-то другим, нежели обычно».
«Обычно Серена размахивает ракеткой, я так понимаю. Если его отстранили за такое высказывание, то даже не знаю… Может, у тех, кто его отстранил, разыгрались какие-то фантазии? За такое странно отстранять, но, может, ему стоило уточнить. Но, как говорится: о времена, о нравы!» — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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