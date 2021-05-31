Комментатора Формулы-1 отстранили от работы за оскорбления в адрес Серены Уильямс

Телеканал RTBF временно отстранил от работы бельгийского комментатора Формулы-1 Марка Дуэса за оскорбительные высказывания в адрес 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема» американки Серены Уильямс.
Напомним, Уильямс в качестве почётного гостя посетила Гран-при Монако, где ей доверили встречать гонщиков на финише с клетчатым флагом.
Узнав об этом, Дуэс во время телетрансляции позволил себе некрасивое высказывание в сторону Серены. «Серена Уильямс сегодня будет размахивать чем-то другим, нежели обычно», — сказал Дуэс. Также бельгиец назвал одну из подруг теннисистки «уродиной».
В момент, когда Серена размахивала флагом, Дуэс, оценивая её действия, отметил, что по её движениям заметно, что она «не была чирлидером в школе».
Позднее комментатор принёс свои извинения. «Я хотел бы извиниться перед людьми, которых могли затронуть мои слова. Я не хотел никого шокировать», — приводит слова Дуэса Sport1.
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