Юлия Путинцева проиграла Онс Жабер в первом круге Открытого чемпионата Франции
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Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева не сумела пробиться во второй круг Открытого чемпионата Франции.
В стартовом матче Путинцева в двух сетах проиграла представительнице Туниса Онс Жабер со счётом 5:7, 2:6. Встреча продлилась 1 час 19 минут.
Путинцева ни разу не подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 4. Жабер отметилась 3 эйсами, 2 двойными ошибками и 6 реализованными брейк-пойнтами из 9.
В следующем раунде Жабер сыграет с победительницей матча Ирина Бара (Румыния) — Астра Шарма (Австралия).
«Ролан Гаррос» пройдёт с 30 мая по 12 июня. Действующей победительницей турнира является представительница Польши Ига Свёнтек В финале она обыграла американку Софью Кенин в двух сетах со счётом 6:4, 6:1.
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
01 июня 2021, вторник. 12:10 МСК
43
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Окончен
0 : 2
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|2
|3
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|2
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26
Онс Жабер
О. Жабер
Комментарии
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