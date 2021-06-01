Юлия Путинцева проиграла Онс Жабер в первом круге Открытого чемпионата Франции

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева не сумела пробиться во второй круг Открытого чемпионата Франции.

В стартовом матче Путинцева в двух сетах проиграла представительнице Туниса Онс Жабер со счётом 5:7, 2:6. Встреча продлилась 1 час 19 минут.

Путинцева ни разу не подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 4. Жабер отметилась 3 эйсами, 2 двойными ошибками и 6 реализованными брейк-пойнтами из 9.

В следующем раунде Жабер сыграет с победительницей матча Ирина Бара (Румыния) — Астра Шарма (Австралия).

«Ролан Гаррос» пройдёт с 30 мая по 12 июня. Действующей победительницей турнира является представительница Польши Ига Свёнтек В финале она обыграла американку Софью Кенин в двух сетах со счётом 6:4, 6:1.