Аннабель Крофт: я боялась брать интервью у Наоми Осаки

Бывшая первая ракетка Великобритании, а ныне теннисный эксперт Аннабель Крофт прокомментировала ситуацию с японкой Наоми Осакой, которая снялась с «Ролан Гаррос».

«Я помню, когда Наоми впервые громко заявила о себе, я боялась брать у неё интервью, потому что она была очень скромной. Ей с трудом удавалось связать два слова. Она не поднимала голову. Это были просто катастрофические интервью с точки зрения того, что нужно для прессы.

Думаю, она интроверт, но ей удалось выиграть четыре турнира «Большого шлема» и заработать почти $ 20 млн призовых, а также добиться многого за пределами корта. Она стала такой притягательной, весёлой и давала все эти блестящие интервью на пресс-конференциях. Я думала, что у неё всё стало хорошо в отношениях со СМИ. Эта ситуация всех удивила.

Наоми нужно помочь с этими интервью. Она не должна считать прессу врагами. Нельзя допустить ситуации, при которой никто не будет общаться с прессой. Тогда и тура не будет», — цитирует Крофт LBC.

Осака перед началом «Ролан Гаррос» объявила, что не станет общаться с прессой во время турнира. Организаторы подвергли её решение критике, указав на то, что общение со СМИ является прямой обязанностью Наоми. Японка сдержала обещание и после победы в первом круге не явилась на послематчевую пресс-конференцию, за что была оштрафована на $ 15 тыс. Вчера, 31 мая, Осака объявила о снятии с турнира.