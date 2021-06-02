Кори Гауфф — о ситуации с Наоми Осакой: другие игроки тоже проходили через такое

Американская теннисистка Кори Гауфф отреагировала на решение японки Наоми Осаки сняться с Открытого чемпионата Франции.

«Конечно, у нас с ней были прекрасные моменты на корте и за его пределами. Очень жаль, что сейчас она проходит через такой период. Я могу лишь протянуть ей руку в знак поддержки. Тур — не самое простое место. Я общаюсь с другими игроками. Они тоже проходили через подобное. Надеюсь, Осака с этим справится и станет лишь сильнее», — приводит слова Гауфф Sky Sports.

Перед стартом «Ролан Гаррос» Осака заявила, что не будет давать интервью по ходу соревнований, чтобы обратить внимание на проблему «игнорирования ментального здоровья спортсменов». Организаторы подвергли её решение критике, указав на то, что общение со СМИ является прямой обязанностью Наоми. Японка сдержала обещание и после победы в первом круге не явилась на послематчевую пресс-конференцию, за что была оштрафована на $ 15 тыс. 31 мая Осака объявила о снятии с турнира.