Певица Пинк отреагировала на скандал с Наоми Осакой

Певица Алиша Бет Мур, более известная под псевдонимом Пинк, прокомментировала скандал вокруг японской теннисистки Наоми Осаки.

«Как бы то ни было, я горжусь Наоми Осакой за то, что она ставит психологическое здоровье и благополучие превыше всего. Если мы не будем беспокоиться о своём здоровье и благополучии, то кто это сделает? Что у нас останется, если не будет здоровья? Неужели мы до сих пор не поняли, что успех не стоит жизни?» — написала Пинк в своём «твиттере».

Перед стартом «Ролан Гаррос» Осака заявила, что не будет давать интервью по ходу соревнований, чтобы обратить внимание на проблему «игнорирования ментального здоровья спортсменов». Организаторы подвергли её решение критике, указав на то, что общение со СМИ является прямой обязанностью Наоми. Японка сдержала обещание и после победы в первом круге не явилась на послематчевую пресс-конференцию, за что была оштрафована на $ 15 тыс. 31 мая Осака объявила о снятии с турнира.