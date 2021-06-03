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Хромачёва и Ковинич проиграли на старте парного турнира «Ролан Гаррос»

Хромачёва и Ковинич проиграли на старте парного турнира «Ролан Гаррос»
Лидия Шейко
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Российская теннисистка Ирина Хромачёва в паре с представительницей Черногории Данкой Ковинич не смогла выйти в 1/16 финала парного турнира Открытого чемпионата Франции.

В первом круге Хромачёва и Ковинич оказались слабее дуэта из Тайваня Хао-Чин Чань/ Латиша Чань. Матч закончился со счётом 1:6, 6:4, 6:1 в пользу тайваньской пары. Продолжительность противостояния составила 1 час 55 минут.

Хромачёва и Ковинич три раза подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали 3 из 13 брейк-пойнтов. Их соперницы Хао-Чин Чань и Латиша Чань один раз подали навылет, совершили две двойные ошибки и реализовали 4 из 10 брейк-пойнтов.

За выход в 1/8 финала Хао-Чин Чань и Латиша Чань поспорят с победительницами матча между Мисаки Дои (Япония)/ Полона Херцог (Словения) и дуэтом из Нидерландов Лесли Керкхове/ Розали Ван Дер Хук.

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