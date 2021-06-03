Барти — о снятии с «РГ» из-за травмы: это не отнимет блестящих трёх месяцев на грунте

Австралийская теннисистка Эшли Барти рассказала о травме бедра, из-за которой снялась по ходу матча второго круга Открытого чемпионата Франции с представительницей Польши Магдой Линетт. Первая ракетка мира покинула корт при счёте в двух сетах 1:6, 2:2.
«Это душераздирающе. У меня был такой блестящий сезон на грунте, но тут очень не повезло, в самый неудачный момент появилась острая травма. Всё произошло в выходные, и времени на восстановление уже не было, это разочаровывает. Это не отнимет у нас блестящих трёх месяцев, как бы ни было больно сейчас. Мы сделали всё, абсолютно всё, что могли, чтобы дать мне шанс сыграть. Это было маленькое чудо, что я смогла выйти на корт в первом раунде. Я просто пыталась дать себе шанс, посмотреть, каково это. Очевидно, что были свои ограничения, и я старалась никоим образом не усугублять ситуацию.
Сегодня стало ещё хуже и вышло на ту стадию, когда играть стало небезопасно. Как бы это ни было трудно, это так. Это решение нужно было принять. С самой первой игры я боролась с болью, и она стала слишком сильной. Это разочаровывает, но не вызывает паники. Мы знаем, что происходит. Нам просто нужно время, чтобы справиться с этим, чтобы вернуться на корт как можно быстрее», — приводит слова Барти WTA.
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