Даниил Медведев — единственный россиянин, оставшийся в сетке «Ролан Гаррос» у мужчин

Даниил Медведев, посеянный на Открытом чемпионате Франции под вторым номером, остался единственным представителем России в мужском турнире.
В первом круге Андрей Рублёв (7) проиграл немцу Ян-Леннарду Штруффу со счётом 3:6, 6:7 (6:8), 6:4, 6:3, 4:6. Во втором раунде Роман Сафиуллин уступил немцу Александру Звереву со счётом 6:7 (4:7), 3:6, 6:7 (1:7), Карен Хачанов (23) — японцу Кею Нисикори (6:4, 2:6, 6:2, 4:6, 4:6), а Аслан Карацев (24) — немцу Филиппу Кольшрайберу (3:6, 6:7 (4:7), 6:4, 1:6).
Медведев поспорит за выход в четвёртый круг с американцем Райлли Опелкой (32).
Действующим победителем «Ролан Гаррос» является испанский теннисист Рафаэль Надаль. В прошлогоднем финале он обыграл серба Новака Джоковича в трёх сетах со счётом 6:0, 6:2, 7:5.
- 3 июня 2021
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