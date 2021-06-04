Варвара Грачёва — в преддверии матча с Мартой Костюк: я жажду реванша

Российская теннисистка Варвара Грачёва рассказала о выходе в третий круг «Ролан Гаррос» после победы над итальянкой Камилой Джорджи 7:5, 1:6, 6:2. За выход в четвёртый круг Грачёва поспорит с украинкой Мартой Костюк.
«Да, в матче были качели. Она начала очень хорошо первый сет, но потом мне представился шанс при счёте 5:2, я вцепилась и дальше не дала ей показывать свою игру. Во второй партии я плохо играла, поэтому в решающей пришлось возвращаться через силу. В третьем сете я сделала брейк и крикнула: «Грачёва, включай мозг!» Знаете, уж лучше я буду себя ненавидеть, но работать хорошо, чем наоборот. Я должна была заставить соперницу играть, бегать. Делать хоть что-то!
С Мартой Костюк мы играли дважды, если не ошибаюсь. Один раз я обыграла её на грунте, потом она обыграла меня на харде. Это было жёстко — 6:1. 6:1, всё в одну кассу. Так что я жажду реванша», — приводит слова Грачёвой Eurosport.
- 4 июня 2021
-
10:38
-
10:04
-
09:56
-
09:45
-
09:39
-
08:40
-
01:06
-
00:35
-
00:25
- 3 июня 2021
-
23:31
-
21:34
-
21:19
-
20:26
-
20:10
-
19:51
-
19:23
-
19:17
-
18:59
-
18:53
-
18:03
-
17:05
-
16:59
-
16:57
-
16:35
-
16:23
-
15:59
-
15:15
-
15:14
-
15:14
-
14:56
-
14:23
-
14:15
-
14:07
-
14:00
-
13:57