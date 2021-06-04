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Варвара Грачёва — в преддверии матча с Мартой Костюк: я жажду реванша

Варвара Грачёва — в преддверии матча с Мартой Костюк: я жажду реванша
Лидия Шейко
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Российская теннисистка Варвара Грачёва рассказала о выходе в третий круг «Ролан Гаррос» после победы над итальянкой Камилой Джорджи 7:5, 1:6, 6:2. За выход в четвёртый круг Грачёва поспорит с украинкой Мартой Костюк.

«Да, в матче были качели. Она начала очень хорошо первый сет, но потом мне представился шанс при счёте 5:2, я вцепилась и дальше не дала ей показывать свою игру. Во второй партии я плохо играла, поэтому в решающей пришлось возвращаться через силу. В третьем сете я сделала брейк и крикнула: «Грачёва, включай мозг!» Знаете, уж лучше я буду себя ненавидеть, но работать хорошо, чем наоборот. Я должна была заставить соперницу играть, бегать. Делать хоть что-то!

С Мартой Костюк мы играли дважды, если не ошибаюсь. Один раз я обыграла её на грунте, потом она обыграла меня на харде. Это было жёстко — 6:1. 6:1, всё в одну кассу. Так что я жажду реванша», — приводит слова Грачёвой Eurosport.

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