Веснина — о миксте с Карацевым: это может быть вариантом для Олимпиады

Российская теннисистка Елена Веснина прокомментировала решение объединиться с Асланом Карацевым для участия в турнире в смешанном разряде на Открытом чемпионате Франции.
«Аслан ещё в феврале меня спросил про микст. Тогда я и сама не знала, как буду выступать, в какой буду форме. Но он очень уверенно ответил, что я хорошо играю, поэтому надо записываться. Пока мы попробуем в Париже, а дальше посмотрим. Теоретически это может быть вариантом для микста на Олимпиаде, но ещё есть время до Токио», — приводит слова Весниной официальный аккаунт Федерации тенниса России в «Инстаграме».
В текущем розыгрыше на «Ролан Гаррос» в миксте выступят 16 пар вместо обычных 32.
Елена Веснина — экс первая ракетка мира в паре, в миксте побеждавшая на Australian Open — 2016 и дважды игравшая в финале Уимблдона. Аслан Карацев в 2015 году стал бронзовым призёром Универсиады в миксте с Вероникой Кудерметовой.
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