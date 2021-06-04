Виктория Азаренко прокомментировала выход в четвёртый круг «Ролан Гаррос»

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко поделилась впечатлениями от выхода в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции. В третьем раунде бывшая первая ракетка мира победила представительницу США Мэдисон Кис со счётом 6:2, 6:2.

«С самого начала матча я знала, что игра будет очень интенсивной. Мэдисон выполняет очень мощные удары. Она отлично подаёт, поэтому я старалась создать как можно больше возможностей для себя. Я пыталась действовать надёжно и оказывать давление на соперницу, чтобы она не диктовала условия на корте. Если у Мэдисон есть необходимое время, она может выполнять лучшие удары в туре», — приводит слова Азаренко официальный сайт турнира.

За выход в четвертьфинал Виктория поспорит с россиянкой Анастасией Павлюченковой.