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Камельзон: расстроился, что наши женщины плохо сыграли на «Ролан Гаррос»

Камельзон: расстроился, что наши женщины плохо сыграли на «Ролан Гаррос»
Яна Метлёва
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Заслуженный тренер России Владимир Камельзон подвёл итоги первой недели на «Ролан Гаррос» для россиянок и, в частности, высказался о поражении Дарьи Касаткиной от румынки Сораны Кырсти (6:3, 6:2) в третьем круге турнира.

«Думаю, она ещё не в той кондиции, с которой можно было бы претендовать на какие-то роли на «Ролан Гаррос», но она работает, пробует найти игру. На «Ролан Гаррос» нет простых противников, это всё-таки знаковый турнир, и через него, как через призму, просматривают, что делать дальше, что из себя представляет игрок, как решается вопрос с рейтингом и так далее. У Касаткиной очень много проблем, над которыми надо трудиться, и это зависит от её команды – как она будет работать, сумеет ли она подготовиться к Олимпийским играм. Я немного расстроился, что увидел не ту Касаткину, которую бы хотел видеть, мы рассчитываем, что она всё-таки попадёт на Олимпиаду — надо прибавлять, это не так трудно.

Я расстроился оттого, что наши женщины плохо сыграли на «Ролан Гаррос», остались Грачёва и Павлюченкова – немолодой опытный игрок, и, если она пройдёт дальше, слава богу и российскому теннису, и слава богу, что она не сдаётся, продолжает работать. Касаткина ещё молодая, у неё большая дорога в профессиональном теннисе, но надо проанализировать всё, что не получается. Не получается удержание мяча, мне не нравится, что она далеко за задней линией, её мало видно в атакующем стиле, а она всё-таки была агрессивная», — приводит слова Камельзона ТАСС.

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