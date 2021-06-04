Камельзон: расстроился, что наши женщины плохо сыграли на «Ролан Гаррос»

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон подвёл итоги первой недели на «Ролан Гаррос» для россиянок и, в частности, высказался о поражении Дарьи Касаткиной от румынки Сораны Кырсти (6:3, 6:2) в третьем круге турнира.
«Думаю, она ещё не в той кондиции, с которой можно было бы претендовать на какие-то роли на «Ролан Гаррос», но она работает, пробует найти игру. На «Ролан Гаррос» нет простых противников, это всё-таки знаковый турнир, и через него, как через призму, просматривают, что делать дальше, что из себя представляет игрок, как решается вопрос с рейтингом и так далее. У Касаткиной очень много проблем, над которыми надо трудиться, и это зависит от её команды – как она будет работать, сумеет ли она подготовиться к Олимпийским играм. Я немного расстроился, что увидел не ту Касаткину, которую бы хотел видеть, мы рассчитываем, что она всё-таки попадёт на Олимпиаду — надо прибавлять, это не так трудно.
Я расстроился оттого, что наши женщины плохо сыграли на «Ролан Гаррос», остались Грачёва и Павлюченкова – немолодой опытный игрок, и, если она пройдёт дальше, слава богу и российскому теннису, и слава богу, что она не сдаётся, продолжает работать. Касаткина ещё молодая, у неё большая дорога в профессиональном теннисе, но надо проанализировать всё, что не получается. Не получается удержание мяча, мне не нравится, что она далеко за задней линией, её мало видно в атакующем стиле, а она всё-таки была агрессивная», — приводит слова Камельзона ТАСС.
- 5 июня 2021
-
00:07
- 4 июня 2021
-
23:42
-
23:10
-
22:50
-
21:08
-
20:42
-
20:12
-
20:01
-
19:47
-
19:25
-
19:13
-
19:04
-
18:39
-
18:18
-
17:58
-
16:55
-
16:28
-
15:54
-
15:50
-
15:09
-
14:46
-
14:39
-
14:31
-
14:22
-
13:52
-
13:16
-
13:08
-
12:51
-
12:31
-
12:03
-
11:49
-
11:36
-
11:27
-
11:18
-
10:55