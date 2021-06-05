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Лоренцо Сонего снялся с турнира в Штутгарте

Лоренцо Сонего снялся с турнира в Штутгарте
Виталий Весёлый
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28-я ракетка мира, итальянский теннисист Лоренцо Сонего не примет участия в турнире категории ATP-250 в Штутгарте (Германия). Об этом сообщается на странице Entry List Updates в «Твиттере».

Соревнования запланированы на период с 7 по 13 июня. Ранее сообщалось о снятии с турнира российского теннисиста Аслана Карацева, для которого соревнования в Штутгарте должны были стать первыми в текущем сезоне на травяном покрытии.

В матче первого круга Открытого чемпионата Франции, который продолжается в настоящее время, Лоренцо уступил представителю ЮАР Ллойду Харрису.

«Ролан Гаррос» проходит с 30 мая по 13 июня 2021 года. Действующим победителем является испанец Рафаэль Надаль, в финале 2020 года обыгравший серба Новака Джоковича со счётом 6:0, 6:2, 7:5.

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