Лоренцо Сонего снялся с турнира в Штутгарте

28-я ракетка мира, итальянский теннисист Лоренцо Сонего не примет участия в турнире категории ATP-250 в Штутгарте (Германия). Об этом сообщается на странице Entry List Updates в «Твиттере».



Соревнования запланированы на период с 7 по 13 июня. Ранее сообщалось о снятии с турнира российского теннисиста Аслана Карацева, для которого соревнования в Штутгарте должны были стать первыми в текущем сезоне на травяном покрытии.



В матче первого круга Открытого чемпионата Франции, который продолжается в настоящее время, Лоренцо уступил представителю ЮАР Ллойду Харрису.



«Ролан Гаррос» проходит с 30 мая по 13 июня 2021 года. Действующим победителем является испанец Рафаэль Надаль, в финале 2020 года обыгравший серба Новака Джоковича со счётом 6:0, 6:2, 7:5.

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