Циципас обыграл Иснера и вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции

Пятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас пробился в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции.

В матче третьего круга «Ролан Гаррос» Циципас (5) в четырёх сетах обыграл представителя США Джона Иснера (31) со счётом 5:7, 6:3, 7:6 (7:3), 6:1. Встреча продлилась 2 часа 39 минут.

Циципас 8 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 7. На счету Иснера — 19 эйсов, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.

В следующем раунде турнира Циципас сыграет с испанцем Пабло Карреньо-Бустой (12).

Действующим чемпионом «Ролан Гаррос» является испанец Рафаэль Надаль, в 2020 году он в трёх сетах обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:0, 6:2, 7:5. Впервые с Australian Open — 2020 на турнире играют все три представителя «Большой тройки».