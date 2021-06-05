Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Веснина объяснила, в чём заключается значимость укрепления мышц пресса для теннисистов

Веснина объяснила, в чём заключается значимость укрепления мышц пресса для теннисистов
Виталий Весёлый
Комментарии

Россиянка Елена Веснина рассказала, почему теннисистам так необходимо укреплять мышцы пресса.

«Пресс крайне важен для теннисистов, потому что задействован в каждом ударе, и он должен быть сильным. Поэтому раз в несколько дней делаю упражнения, особенно для меня это важно для подачи», — подписала Веснина видеозапись, размещённую в «сториз» её «инстаграма».

Елена не смогла выйти в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции, продолжающегося в настоящее время. В матче третьего круга в двух сетах она уступила представительнице Казахстана Елене Рыбакиной.

«Ролан Гаррос» проходит с 30 мая по 13 июня. Его действующей чемпионкой является полька Ига Свёнтек. В финале она обыграла американку Софью Кенин — 6:4, 6:1.

Ай да Настя! Павлюченкова на «Ролан Гаррос» «навесила баранку» Арине Соболенко Ай да Настя! Павлюченкова на «Ролан Гаррос» «навесила баранку» Арине Соболенко
Новость по теме
Веснина — о миксте с Карацевым: это может быть вариантом для Олимпиады
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021