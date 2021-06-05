Веснина объяснила, в чём заключается значимость укрепления мышц пресса для теннисистов

Россиянка Елена Веснина рассказала, почему теннисистам так необходимо укреплять мышцы пресса.

«Пресс крайне важен для теннисистов, потому что задействован в каждом ударе, и он должен быть сильным. Поэтому раз в несколько дней делаю упражнения, особенно для меня это важно для подачи», — подписала Веснина видеозапись, размещённую в «сториз» её «инстаграма».

Елена не смогла выйти в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции, продолжающегося в настоящее время. В матче третьего круга в двух сетах она уступила представительнице Казахстана Елене Рыбакиной.



«Ролан Гаррос» проходит с 30 мая по 13 июня. Его действующей чемпионкой является полька Ига Свёнтек. В финале она обыграла американку Софью Кенин — 6:4, 6:1.