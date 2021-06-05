Веснина объяснила, в чём заключается значимость укрепления мышц пресса для теннисистов
Поделиться
Россиянка Елена Веснина рассказала, почему теннисистам так необходимо укреплять мышцы пресса.
«Пресс крайне важен для теннисистов, потому что задействован в каждом ударе, и он должен быть сильным. Поэтому раз в несколько дней делаю упражнения, особенно для меня это важно для подачи», — подписала Веснина видеозапись, размещённую в «сториз» её «инстаграма».
Елена не смогла выйти в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции, продолжающегося в настоящее время. В матче третьего круга в двух сетах она уступила представительнице Казахстана Елене Рыбакиной.
«Ролан Гаррос» проходит с 30 мая по 13 июня. Его действующей чемпионкой является полька Ига Свёнтек. В финале она обыграла американку Софью Кенин — 6:4, 6:1.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 5 июня 2021
-
12:11
-
10:40
-
10:08
-
09:57
-
09:31
-
00:53
-
00:47
-
00:31
-
00:07
- 4 июня 2021
-
23:42
-
23:10
-
22:50
-
21:08
-
20:42
-
20:12
-
20:01
-
19:47
-
19:25
-
19:13
-
19:04
-
18:39
-
18:18
-
17:58
-
16:55
-
16:28
-
15:54
-
15:50
-
15:09
-
14:46
-
14:39
-
14:31
-
14:22
-
13:52
-
13:16
-
13:08
Партнерский контент
Рекомендуем вам