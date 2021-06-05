Медведев – о предстоящем матче с Гарином на «РГ»: просто не будет, он очень крут на грунте

Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от предстоящей встречи с чилийцем Кристьяном Гарином в дебютном для себя четвёртом круге «Ролан Гаррос».

Медведев и Гарин встречались почти месяц назад. Это произошло на турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). Тогда Гарин одержал победу в трёх сетах со счётом 6:4, 6:7 (2:7), 6:1.

«В любом случае, когда промежуток между матчем с другим игроком небольшой, ты анализируешь свои ошибки, чувствуешь, что можно было бы сделать по-другому, лучше. Но проблема в том, что в Мадриде были другие условия, другие мячи, я чувствовал, что в любой момент могу ошибиться, где-то что-то не догнать, не достать. Тут я чувствую себя прекрасно, поэтому самым главным будет построить правильную тактику, сыграть в хороший теннис, и тогда шансы будут. Но он, конечно, очень крутой игрок на грунте, поэтому просто наверняка не будет», — сказал Медведев в эфире Eurosport.