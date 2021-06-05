Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Собкин — о сопернике Медведева в 4-м круге «Ролан Гаррос»: ударами может закачать любого

Собкин — о сопернике Медведева в 4-м круге «Ролан Гаррос»: ударами может закачать любого
Виталий Весёлый
Комментарии

Заслуженный тренер России Борис Собкин поделился ожиданиями от матча российского теннисиста Даниила Медведева и чилийца Кристьяна Гарина в четвёртом круге Открытого чемпионата Франции.

«Гарин прилично играет на земле, может любого закачать своими ударами и принимает неплохо. Конечно, Даня по классу выше, но всё может произойти. Самое главное для него — держать это состояние: спокойное, без напряжения, не строя никаких ожиданий», — приводят слова Собкина «Известия».

Открытый чемпионат Франции проходит с 30 мая по 13 июня. Его действующим чемпионом является испанец Рафаэль Надаль, в 2020 году он в трёх сетах обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:0, 6:2, 7:5. В этом розыгрыше соревнований впервые с Australian Open — 2020 играют все три представителя «Большой тройки».

Новость по теме
Собкин: Медведев прошёл дальше всех россиян на «РГ», так как сам мало чего от себя ожидал
Даниил Медведев пробился во вторую неделю «Ролан Гаррос» — 2021. Кто бы мог подумать! Даниил Медведев пробился во вторую неделю «Ролан Гаррос» — 2021. Кто бы мог подумать!
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021