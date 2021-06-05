Собкин — о сопернике Медведева в 4-м круге «Ролан Гаррос»: ударами может закачать любого

Заслуженный тренер России Борис Собкин поделился ожиданиями от матча российского теннисиста Даниила Медведева и чилийца Кристьяна Гарина в четвёртом круге Открытого чемпионата Франции.
«Гарин прилично играет на земле, может любого закачать своими ударами и принимает неплохо. Конечно, Даня по классу выше, но всё может произойти. Самое главное для него — держать это состояние: спокойное, без напряжения, не строя никаких ожиданий», — приводят слова Собкина «Известия».
Открытый чемпионат Франции проходит с 30 мая по 13 июня. Его действующим чемпионом является испанец Рафаэль Надаль, в 2020 году он в трёх сетах обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:0, 6:2, 7:5. В этом розыгрыше соревнований впервые с Australian Open — 2020 играют все три представителя «Большой тройки».
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