Свёнтек обыграла Контавейт в третьем круге «Ролан Гаррос», взяв второй сет под ноль
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Действующая чемпионка «Ролан Гаррос», польская теннисистка Ига Свёнтек пробилась в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции-2021.
В матче третьего круга Свёнтек в двух сетах обыграла представительницу Эстонии Анетт Контавейт со счётом 7:6 (7:4), 6:0.
Встреча продлилась 1 час 22 минуты. Свёнтек 2 раза подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и использовала 4 брейк-пойнта из 5. На счету её соперницы — 4 эйса, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.
В следующей стадии турнира Свёнтек сыграет с 18-летней представительницей Украины Мартой Костюк.
Открытый чемпионат Франции проходит с 30 мая по 13 июня. В финале 2020 года Свёнтек в двух сетах обыграла американку Софью Кенин со счётом 6:4, 6:1.
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