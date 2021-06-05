Свёнтек обыграла Контавейт в третьем круге «Ролан Гаррос», взяв второй сет под ноль

Действующая чемпионка «Ролан Гаррос», польская теннисистка Ига Свёнтек пробилась в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции-2021.

В матче третьего круга Свёнтек в двух сетах обыграла представительницу Эстонии Анетт Контавейт со счётом 7:6 (7:4), 6:0.

Встреча продлилась 1 час 22 минуты. Свёнтек 2 раза подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и использовала 4 брейк-пойнта из 5. На счету её соперницы — 4 эйса, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.

В следующей стадии турнира Свёнтек сыграет с 18-летней представительницей Украины Мартой Костюк.

Открытый чемпионат Франции проходит с 30 мая по 13 июня. В финале 2020 года Свёнтек в двух сетах обыграла американку Софью Кенин со счётом 6:4, 6:1.