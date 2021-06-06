Паула Бадоса вышла в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции

Испанская теннисистка Паула Бадоса вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции. В матче четвёртого круга она оказалась сильнее представительницы Чехии Маркеты Вондроушовой. Встреча продолжалась три сета и завершилась со счётом 6:4, 3:6, 6:2.



Длительность поединка составила 1 час 52 минуты. Бадоса 2 раза подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. Вондроушова, занимающая 21-е место в рейтинге WTA, выполнила 2 эйса, допустила 6 двойных ошибок и использовала 3 шанса из 9 взять подачу соперницы.



За выход в следующий раунд испанка поборется со словенской теннисисткой Тамарой Зиданшек.



Открытый чемпионат Франции проходит с 30 мая по 13 июня. Его действующей чемпионкой является полька Ига Свёнтек. В финале она обыграла американку Софью Кенин в двух сетах — 6:4, 6:1.

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