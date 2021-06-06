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Паула Бадоса вышла в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции

Паула Бадоса вышла в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции
Виталий Весёлый
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Испанская теннисистка Паула Бадоса вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции. В матче четвёртого круга она оказалась сильнее представительницы Чехии Маркеты Вондроушовой. Встреча продолжалась три сета и завершилась со счётом 6:4, 3:6, 6:2.

Длительность поединка составила 1 час 52 минуты. Бадоса 2 раза подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. Вондроушова, занимающая 21-е место в рейтинге WTA, выполнила 2 эйса, допустила 6 двойных ошибок и использовала 3 шанса из 9 взять подачу соперницы.

За выход в следующий раунд испанка поборется со словенской теннисисткой Тамарой Зиданшек.

Открытый чемпионат Франции проходит с 30 мая по 13 июня. Его действующей чемпионкой является полька Ига Свёнтек. В финале она обыграла американку Софью Кенин в двух сетах — 6:4, 6:1.

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
06 июня 2021, воскресенье. 14:05 МСК
Маркета Вондроушова
21
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 2
6 		3 6
         
Паула Бадоса
35
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса
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