Тарпищев – о победе Медведева в 1/8 «Ролан Гаррос»: это его лучший матч на грунте

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил уровень игры россиянина Даниила Медведева в матче 1/8 финала «Ролан Гаррос». Медведев в трёх сетах обыграл представителя Чили Кристьяна Гарина со счётом 6:2, 6:1, 7:5.
«Не скажу, что это была лёгкая победа Медведева. Даня сыграл стабильно, как в шахматы. Всё сделал как надо, очень умно играл. Это его лучший матч на грунте. Очень стойко проявил себя именно психологически. Циципас последние месяцы играет удачно и стабильно. Нужна стойкость, физически нельзя просесть. Кто будет себя лучше чувствовать, тот и победит. В тактическом плане Даня всё делает правильно, поэтому всё зависит от нюансов. Когда-то мы все в СССР играли только на грунте, а сейчас у нас его нет. Только недавно построили корты. На траве вот мы играем хуже всего, потому что её у нас нет. Нам нужны все покрытия. Надо учесть, что грунт в этом году достаточно жёсткий. В Мадриде и Риме он мягкий, а здесь нужно терпеть длительные розыгрыши. Даня поработал с тренером, адаптировался, приобрел психологическую стойкость», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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