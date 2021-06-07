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Елена Рыбакина опубликовала пост в «Инстаграме» после победы над Сереной Уильямс на «РГ»

Елена Рыбакина опубликовала пост в «Инстаграме» после победы над Сереной Уильямс на «РГ»
Антон Шебика
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Представительница Казахстана Елена Рыбакина, посеянная на Открытом чемпионате Франции под 21-м номером, опубликовала пост в своём «инстаграме» после выхода в четвертьфинал. В четвёртом круге уроженка Москвы обыграла 23-кратную победительницу турниров «Большого шлема» американку Серену Уильямс (7) со счётом в двух сетах 6:3, 7:5.

«Прекрасная победа в матчей с одной из величайших спортсменок Сереной Уильямс. Вперёд, в следующий круг», — написала Рыбакина.

Пост доступен в «инстаграме» Елены Рыбакиной

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» Рыбакина сразится с россиянкой Анастасией Павлюченковой. Действующей чемпионкой турнира является Ига Свёнтек из Польши. Примечательно, что Павлюченкова и Рыбакина вместе выступают в парном разряде «Ролан Гаррос».

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