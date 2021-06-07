Шварцман нанёс поражение Штруффу в 1/8 финала «РГ», отыграв по ходу матча 6 сетболов
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10-я ракетка мира аргентинский теннисист Диего Шварцман вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции.
В матче четвёртого круга «Ролан Гаррос» аргентинец (10) в трёх сетах обыграл представителя Германии Ян-Леннарда Штруффа со счётом 7:6 (11:9), 6:4, 7:5. Отметим, что по ходу первого сета аргентинец отыгрался со счёта 1:5, 15:40. Всего за партию Шварцман отыграл 6 сетболов.
Встреча продлилась 3 часа 3 минуты. Шварцман ни разу не подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 8 брейк-пойнтов из 15. На счету Штруффа — 13 эйсов, 5 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 14.
В следующем раунде турнира он сыграет с победителем матча Рафаэль Надаль (Испания) – Янник Синнер (Италия).
Ролан Гаррос (м). 4-й круг
07 июня 2021, понедельник. 13:45 МСК
10
Диего Шварцман
Д. Шварцман
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
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|5
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|6
|7
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|4
|5
42
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
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