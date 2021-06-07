Шварцман нанёс поражение Штруффу в 1/8 финала «РГ», отыграв по ходу матча 6 сетболов

10-я ракетка мира аргентинский теннисист Диего Шварцман вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции.

В матче четвёртого круга «Ролан Гаррос» аргентинец (10) в трёх сетах обыграл представителя Германии Ян-Леннарда Штруффа со счётом 7:6 (11:9), 6:4, 7:5. Отметим, что по ходу первого сета аргентинец отыгрался со счёта 1:5, 15:40. Всего за партию Шварцман отыграл 6 сетболов.

Встреча продлилась 3 часа 3 минуты. Шварцман ни разу не подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 8 брейк-пойнтов из 15. На счету Штруффа — 13 эйсов, 5 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 14.

В следующем раунде турнира он сыграет с победителем матча Рафаэль Надаль (Испания) – Янник Синнер (Италия).