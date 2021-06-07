Музетти — о матче с Джоковичем: если бы я сыграл три сета вместо пяти, всё было бы иначе

Итальянский теннисист Лоренцо Музетти прокомментировал игру с сербом Новаком Джоковичем. В матче четвёртого круга «Ролан Гаррос» Лоренцо отказался от борьбы в пятом сете. Встреча завершилась со счётом 6:7 (7:9), 6:7 (2:7), 6:1, 6:0, 4:0 в пользу серба.
«Это был фантастический опыт. В первых двух сетах я показал свой лучший теннис. Они были длинными, больше двух часов. Затем у меня возникли некоторые физические проблемы. Я должен работать над этим аспектом. Может быть, если бы я сыграл три сета вместо пяти, всё было бы по-другому», — приводит слова 19-летнего итальянца «твиттер» Tennis Majors.
За выход в полуфинал Джокович поспорит с представителем Италии Маттео Берреттини, который в четвёртом круге должен был сразиться с швейцарцем Роджером Федерером. Однако Роджер снялся с соревнования.
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