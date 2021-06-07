Марта Костюк проиграла Иге Свёнтек и выбыла из борьбы на «Ролан Гаррос»

Украинская теннисистка Марта Костюк не смогла выйти в четвертьфинал «Ролан Гаррос» (Париж, Франция). В матче четвёртого круга она проиграла представительнице Польши Иге Свёнтек.



Для победы Свёнтек потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу полячки. Продолжительность противостояния составила 1 час 33 минуты.



Костюк выполнила два эйса, совершила четыре двойные ошибки и реализовала 2 из 7 брейк-пойнтов. Её соперница Свёнтек один раз подала навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала 4 из 12 брейк-пойнтов.



За выход в полуфинал Свёнтек поспорит с Марией Саккари из Греции, обыгравшей американку Софью Кенин 6:1, 6:3



«Ролан Гаррос» пройдёт с 30 мая по 12 июня. Ига Свёнтек является действующей победительницей турнира. В финале она обыграла американку Софью Кенин в двух сетах со счётом 6:4, 6:1.