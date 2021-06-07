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Марта Костюк проиграла Иге Свёнтек и выбыла из борьбы на «Ролан Гаррос»

Марта Костюк проиграла Иге Свёнтек и выбыла из борьбы на «Ролан Гаррос»
Лидия Шейко
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Украинская теннисистка Марта Костюк не смогла выйти в четвертьфинал «Ролан Гаррос» (Париж, Франция). В матче четвёртого круга она проиграла представительнице Польши Иге Свёнтек.

Для победы Свёнтек потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу полячки. Продолжительность противостояния составила 1 час 33 минуты.

Костюк выполнила два эйса, совершила четыре двойные ошибки и реализовала 2 из 7 брейк-пойнтов. Её соперница Свёнтек один раз подала навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала 4 из 12 брейк-пойнтов.

За выход в полуфинал Свёнтек поспорит с Марией Саккари из Греции, обыгравшей американку Софью Кенин 6:1, 6:3

«Ролан Гаррос» пройдёт с 30 мая по 12 июня. Ига Свёнтек является действующей победительницей турнира. В финале она обыграла американку Софью Кенин в двух сетах со счётом 6:4, 6:1.

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
07 июня 2021, понедельник. 22:05 МСК
Марта Костюк
81
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4  
6 		6  
         
Ига Свёнтек
9
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
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