Марта Костюк проиграла Иге Свёнтек и выбыла из борьбы на «Ролан Гаррос»

Украинская теннисистка Марта Костюк не смогла выйти в четвертьфинал «Ролан Гаррос» (Париж, Франция). В матче четвёртого круга она проиграла представительнице Польши Иге Свёнтек.
Для победы Свёнтек потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу полячки. Продолжительность противостояния составила 1 час 33 минуты.
Костюк выполнила два эйса, совершила четыре двойные ошибки и реализовала 2 из 7 брейк-пойнтов. Её соперница Свёнтек один раз подала навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала 4 из 12 брейк-пойнтов.
За выход в полуфинал Свёнтек поспорит с Марией Саккари из Греции, обыгравшей американку Софью Кенин 6:1, 6:3
«Ролан Гаррос» пройдёт с 30 мая по 12 июня. Ига Свёнтек является действующей победительницей турнира. В финале она обыграла американку Софью Кенин в двух сетах со счётом 6:4, 6:1.
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