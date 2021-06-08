Текстовая онлайн-трансляция матча Медведев — Циципас в 1/4 финала «Ролан Гаррос»
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Сегодня, 8 июня, состоится четвертьфинальный матч Открытого чемпионата Франции, в котором сыграют россиянин Даниил Медведев, посеянный под вторым номером, и представитель Греции Стефанос Циципас (5). Поединок поставлен четвёртым запуском на корте Филиппа Шатрье и начнётся около 22:00 мск.
По личным встречам впереди россиянин — 6-1.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Медведев — Циципас в 1/4 финала «Ролан Гаррос»
Победитель этого поединка в полуфинале сыграет либо с немцем Александром Зверевым (6), либо с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной.
«Ролан Гаррос» завершится 13 июня. Действующим чемпионом турнира является испанец Рафаэль Надаль.
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