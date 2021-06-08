Павлюченкова — о выходе в 1/2 «Ролан Гаррос»: сейчас не придаю этому большого значения

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова поделилась эмоциями после выхода в полуфинал «Ролан Гаррос». В четвертьфинале она в трёх сетах обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счётом 6:7 (2:7), 6:2, 9:7.

«На самом деле, я всегда так хотела попасть в полуфинал, что сейчас, когда я этого добилась, у меня вроде как довольно нейтральная реакция. Конечно, я счастлива, но считаю, что сделала свою работу, есть ещё матчи, которые нужно выиграть, есть работа, которую нужно сделать. Вот так я смотрю на это. Постараюсь насладиться этим моментом, но сейчас не придаю этому большого значения. Да, сейчас у меня почти нет эмоций. Думаю, мне нужно ещё немного времени, возможно, к вечеру я всё пойму. Я очень довольна победой, это был нереальный матч.

Хороший старт Рыбакиной меня не удивил. Понятно, я смотрела её матчи ранее, и мы много тренировались. Так что я ожидала, что она начнёт подавать «бомбы», играть жёстко и не оставлять никаких шансов. Единственное, что в таких ситуациях можно делать – это просто держаться. Так я и сделала. В целом я верила в свою игру и в свои шансы. Я – боец, поэтому сражалась до конца», — приводит слова Павлюченковой сайт WTA.

Новость по теме Анастасия Павлюченкова впервые в карьере вышла в полуфинал турнира «Большого шлема»