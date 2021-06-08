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Анастасия Павлюченкова впервые в карьере вышла в полуфинал турнира «Большого шлема»

Анастасия Павлюченкова впервые в карьере вышла в полуфинал турнира «Большого шлема»
Яна Метлёва
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29-летняя российская теннисистка Анастасия Павлюченкова впервые в карьере пробилась в полуфинал турнира «Большого шлема».

Ранее Павлюченкова (31) в четвертьфинале текущего «Ролан Гаррос» в трёх сетах обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину (21) со счётом 6:7 (2:7), 6:2, 9:7. Анастасия проводит 50-й розыгрыш турнира «Большого шлема» в основе.

Отметим, в столице Франции опытная россиянка добиралась до четвертьфинальной стадии ровно 10 лет назад. Тогда, в 2011 году, Павлюченкова в трёх сетах уступила будущей чемпионке «Ролан Гаррос» итальянке Франческе Скьявоне со счётом 6:1, 5:7, 5:7.

За право выйти в финал «Ролан Гаррос — 2021» Павлюченкова поборется с представительницей Словении Тамарой Зиданшек.

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