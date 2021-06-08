Павлюченкова — единственная россиянка, пробившаяся в полуфинал ТБШ впервые за 5 лет

29-летняя теннисистка Анастасия Павлюченкова стала единственной россиянкой за пять лет, которая пробилась в полуфинал турнира «Большого шлема». Павлюченкова (31) в четвертьфинале текущего «Ролан Гаррос» в трёх сетах обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину (21) со счётом 6:7 (2:7), 6:2, 9:7. Отметим, что Анастасия проводит 50-й розыгрыш турнира «Большого шлема» в основе.

До этого момента российская теннисистка последний раз играла в 1/2 финала мэйджора на Уимблдоне-2016. Это была Елена Веснина. В том матче россиянка в двух сетах уступила американке Серене Уильямс со счётом 6:2, 6:0.

Павлюченкова же за выход в финал «Ролан Гаррос-2021» поборется с представительницей Словении Тамарой Зиданшек.

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