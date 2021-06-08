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«Аслан превзошёл самого себя». Веснина — об игре Карацева в полуфинале «РГ» в миксте

«Аслан превзошёл самого себя». Веснина — об игре Карацева в полуфинале «РГ» в миксте
Яна Метлёва
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Российская теннисистка Елена Веснина поделилась эмоциями от выхода в финал «Ролан Гаррос» в смешанном разряде. Веснина играет в паре с соотечественником Асланом Карацевым. Сегодня, 8 июня, россияне вышли в финал турнира, обыграв дуэт из Нидерландов Деми Схурс и Весли Колхофа со счётом 6:4, 6:1.

«Полуфинальный матч был очень сложный, даже несмотря на счёт, потому что мы соревновались именно со специалистами парного разряда, которые умеют и знают, как играть. Тем более это олимпийский дуэт из Нидерландов и важно было их победить другому олимпийскому дуэту. Поэтому мы очень рады, что смогли победить в двух сетах. После четвертьфинала, где мы вытащили очень сложный матч в трёх сетах и с супер тай-брейками, о полуфинальной игре можно сказать по-другому. Нам удалось сделать ранний брейк, удержать преимущество на своей подаче, Аслан превзошёл самого себя и полностью взял инициативу в свои руки, а мне главное было ему не мешать. Очень здорово, что мы смогли удержать наше преимущество и во втором сете, не наделали глупых ошибок и до последнего гнули свою линию. Мы с Асланом с нетерпением ждём нашего первого совместного финала, который состоится в четверг», — приводит слова Весниной спортивное радио «Движение».

За титул чемпионов «Ролан Гаррос» в миксте Веснина и Карацев поборются с дуэтом Дезире Кравчик (США)/Джо Солсбери (Великобритания).

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